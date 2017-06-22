Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Польша отказалась от российского газа
Тайная сила кошек: правда или вымысел
Родители Фриске ответили на решение суда о взыскании 21 млн руб.
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
Расмуссен: Такую битву Путин проиграет
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: на видео попали проблемы со стулом Порошенко в США
СМИ: Рианна надела кружевное платье без белья
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
"Я прошу, чтобы меня не убивали": обращение Губина
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Умер Гельмут Коль
12:22 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Тагильчанин избежал колонии за гибель матери и сестры

При пожаре.

Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Мужчине назначили 2 года ограничения свободы передвижения, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Тагильчанин жил в одной квартире с матерью, сестрой и малолетней племянницей. По данным следствия, мужчина злоупотреблял спиртным и курил в своей комнате. В один из дней он уснул, не потушив сигарету. Возник пожар, в котором погибли мать и сестра подсудимого. Сам мужчина и его племянница спаслись.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Прокуратура требует реальный срок для угрожавшего убить 4-летнего сына тюменца
ВС Польши: сближение с самолетом Шойгу совершил польский F-16
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
МИД объяснил свой отказ от российско-американских консультаций
Игрок сборной России объяснил поражение от Португалии
Правительство вывело алкоголь из проекта tax free
Серебренников попросил зрителей театра о помощи
«Ъ»: ТЭФИ перенесли из-за «перекосов» при голосовании жюри
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге Ведущий шоу «Пусть говорят» завел собственный канал на популярном видеохостинге и собрал рекордное количество диcлайков
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь