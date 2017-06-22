Тагильчанин избежал колонии за гибель матери и сестры

Суд вынес приговор жителю Нижнего Тагила, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ). Мужчине назначили 2 года ограничения свободы передвижения, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Тагильчанин жил в одной квартире с матерью, сестрой и малолетней племянницей. По данным следствия, мужчина злоупотреблял спиртным и курил в своей комнате. В один из дней он уснул, не потушив сигарету. Возник пожар, в котором погибли мать и сестра подсудимого. Сам мужчина и его племянница спаслись.