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12:21 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале хирургу детской поликлиники сломали челюсть прямо во время приема

Уральские следователи проверяют информацию о причинении телесных повреждений хирургу детской поликлиники. Инцидент произошел на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось 20 июня: родитель одного из малолетних пациентов ворвался в кабинет детского хирурга в тот момент, когда тот вел прием, и нанес медику удар рукой в область головы. По предварительной информации, у доктора сломана челюсть, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас следователи пытаются установить мотив противоправных действий злоумышленника. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью хирурга, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

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