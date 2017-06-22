На Среднем Урале хирургу детской поликлиники сломали челюсть прямо во время приема

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось 20 июня: родитель одного из малолетних пациентов ворвался в кабинет детского хирурга в тот момент, когда тот вел прием, и нанес медику удар рукой в область головы. По предварительной информации, у доктора сломана челюсть, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Сейчас следователи пытаются установить мотив противоправных действий злоумышленника. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью хирурга, проводится судебно-медицинская экспертиза.

Выясняются все обстоятельства случившегося.