На Среднем Урале хирургу детской поликлиники сломали челюсть прямо во время приема
Уральские следователи проверяют информацию о причинении телесных повреждений хирургу детской поликлиники. Инцидент произошел на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле.
Уральские следователи проверяют информацию о причинении телесных повреждений хирургу детской поликлиники. Инцидент произошел на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось 20 июня: родитель одного из малолетних пациентов ворвался в кабинет детского хирурга в тот момент, когда тот вел прием, и нанес медику удар рукой в область головы. По предварительной информации, у доктора сломана челюсть, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Сейчас следователи пытаются установить мотив противоправных действий злоумышленника. Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью хирурга, проводится
Выясняются все обстоятельства случившегося.