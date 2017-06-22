Директор детсада попала под следствие за махинации с «мертвыми душами»

Екатерина Гагарина, корреспондент: «Детский сад “Березка” в Заельцовском районе прокуратура начала проверять по просьбам родителей — у них были вопросы к качеству питания в местной столовой. С ним в итоге всё оказалось в порядке! Проблемы возникли — когда обнаружили — кому и за что платят в этом детском саду».

Как показала проверка, заведующая — Надежда Кайгородцева — фиктивно устраивала на работу людей, которые на самом деле должностные обязанности не исполняли — а вот зарплату им начисляли. Таких «мертвых душ» прокуратура насчитала две, но скорее всего их больше. Куда уходили деньги на самом деле — ещё предстоит выяснить. По данным прокуратуры из бюджета похищено 586 тысяч рублей, но возможно в ходе расследования эта сумма увеличится.

Оксана Стафиевская, помощник прокурора Заельцовского района: «На основании материалов прокурорской проверки следователем межрайонного следственного отдела в отношении заведующей детским садом — Надежды Кайгородцевой — возбуждено уголовное дело по статье мошенничество совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. А также по статье служебный подлог».

Заведующая сейчас в следственном изоляторе. Сегодня её должны допросить и избрать ей меру пресечения. Что это будет — домашний арест или заключение под стражу — зависит во многом от её позиции по предъявленному обвинению. Уже известно, что у заведующей были сообщники. В детском саду о том, что произошло, узнали, когда в дошкольное учреждение пришли сотрудники Прокуратуры с постановлением на обыск кабинета заведующей. Сейчас детский сад работает в штатном режиме. Обязанности заведующей исполняет старший воспитатель. Коллектив ещё официально не оповестили о переменах. Но сегодня этот разговор должен состояться.

Екатерина Гагарина, корреспондент: «Добавим, предполагаемой преступнице грозит до 6 лет лишения свободы. А в ближайшее время все образовательные учреждения в Заельцовском районе ждут аналогичные прокурорские проверки».