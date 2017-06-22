Экс-мэр Копейска брал взятки мясом, сыром, фруктами и алкоголем
Последнее слово перед приговором сегодня скажет бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин. Очередное заседание суда уже стартовало, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Последнее слово перед приговором сегодня скажет бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин. Очередное заседание суда уже стартовало, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Рассмотрение дела о коррупции по существу началось в мае. Около сорока минут гособвинитель зачитывал материалы, из которых стало ясно, что Вячеслав Истомин брал взятки мясом, сыром, фруктами и алкоголем.
Сначала — банкет в честь вступления в должность мэра, затем, трижды, по случаю дней рождения. И дважды, в канун Нового Года, на столе чиновника появлялись фаршированные сёмгой осетры. В итоге с декабря 2011-го по 2014-й бывший копейский градоначальник (по подсчетам следователей) «напраздновал» на 900 тыс. рублей. Платил предприниматель Андрей Приб за покровительство бизнесу. Взамен получал земли под магазин, овощехранилища и пляж.
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Служба информации cheltv.ru.