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12:18 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Экс-мэр Копейска брал взятки мясом, сыром, фруктами и алкоголем

Последнее слово перед приговором сегодня скажет бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин. Очередное заседание суда уже стартовало, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Рассмотрение дела о коррупции по существу началось в мае. Около сорока минут гособвинитель зачитывал материалы, из которых стало ясно, что Вячеслав Истомин брал взятки мясом, сыром, фруктами и алкоголем.

Сначала — банкет в честь вступления в должность мэра, затем, трижды, по случаю дней рождения. И дважды, в канун Нового Года, на столе чиновника появлялись фаршированные сёмгой осетры. В итоге с декабря 2011-го по 2014-й бывший копейский градоначальник (по подсчетам следователей) «напраздновал» на 900 тыс. рублей. Платил предприниматель Андрей Приб за покровительство бизнесу. Взамен получал земли под магазин, овощехранилища и пляж.

Параллельно экс-мэр получал взятки от Андрея Приба и деньгами за сделки на поставку оборудования в копейские садики и школы фирмой «Атланта». Откаты оценили еще в 900 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела Вячеслав Истомин вину признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Служба информации cheltv.ru.

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