В больнице умер один из налетчиков на магазин в Камышине
Впавший в кому грабитель ювелирного салона в Камышине скончался в городской больнице Саратова, сообщает ВДТВ.
Впавший в кому грабитель ювелирного салона в Камышине скончался в городской больнице Саратова, сообщает ВДТВ.
Напомним, 21 июня, стало известно, что в одной из квартир Заводского района Саратова при задержании 42-летний подозреваемый в налете на ювелирный салон выстрелил себе в голову. С места происшествия мужчина был доставлен в больницу, где ему была проведена операция. По уточненным данным, несколькими часами позже подозреваемый скончался, не приходя в сознание.
На данный момент о месте нахождения двух других подозреваемых в налете на ювелирный магазин ничего не известно.