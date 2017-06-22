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16:40 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В больнице умер один из налетчиков на магазин в Камышине

Впавший в кому грабитель ювелирного салона в Камышине скончался в городской больнице Саратова, сообщает ВДТВ.

Напомним, 21 июня, стало известно, что в одной из квартир Заводского района Саратова при задержании 42-летний подозреваемый в налете на ювелирный салон выстрелил себе в голову. С места происшествия мужчина был доставлен в больницу, где ему была проведена операция. По уточненным данным, несколькими часами позже подозреваемый скончался, не приходя в сознание.

На данный момент о месте нахождения двух других подозреваемых в налете на ювелирный магазин ничего не известно.

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