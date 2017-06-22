Замглавы администрации Зеленодольского района подозревается в злоупотреблении полномочиями

По предварительной информации, с 2010 по 2013 годы исполкомом Зеленодольского района, в соответствии с Федеральным законом, предоставлялись земельные участки членам СНТ «Воложка», которые расположены в пределах садового товарищества.

Он подозревается по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления» и «Мошенничество».

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Шамсиев неоднократно давал бывшему в то время председателю СНТ указания о выдаче определенным лицам справки о том, что они являются членами товарищества и имеют в нем земельные участки. Выданные документы подозреваемый подписывал и заверял печатью поселения. Затем справки подавались в палату земельных и имущественных отношений, по результатам рассмотрения издавались постановления о передачи земли в собственность бесплатно. Выделенные участки фактически находились за пределами СНТ «Волжанка», в том числе в прибрежной полосе реки Волга и ее заливов.

Всего в обозначенный период было незаконно предоставлено в собственность 23 земельных участка, в том числе два участка Шамсиев передал своим родственникам.

Вину депутат не признал. Вскоре в отношении него будет избрана мера пресечения.

Сейчас проводятся следственные действия и мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств и выявление дополнительных эпизодов.

Всех граждан, которые обладают информацией о противоправных действиях Шамсиева, просим обращаться в СУ СК РФ по Татарстану.