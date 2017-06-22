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13:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Московский суд отправил за решетку создателей финансовой пирамиды в Челябинске

На скамье подсудимых семеро. В уголовном деле 370 потерпевших.

«В период с июля 2007 года по февраль 2013 года мошенниками путем обмана и злоупотребления доверием были похищены денежные средства более 370 потерпевших на общую сумму 259 миллионов рублей», — сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

В итоге суд приговорил мошенников к лишению свободы сроком от 6 до 9 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима.

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