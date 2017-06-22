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18:05 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Экс-главу села Калачевского района осудили на три года условно

В Волгоградской области бывший глава сельского поселения Калачевского района приговорен к трем годам лишения свободы условно за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями.

Как стало известно ВДТВ в СУ СК России по региону, в сентябре 2013 года между коммерческой фирмой и администрацией сельского поселения был заключен муниципальный контракт на перевод 18 жилых домов на поквартирное отопление. Срок работ был определен до 31 марта 2014 года.

В нарушение условий контракта в конце октября 2013 года и в марте 2014 года глава поселения фактически пренебрег проверкой и не глядя подписал акты выполненных работ. В итоге в документах были отражены работы, которые не выполнялись. Не выполнены они были и вплоть до возбуждения уголовного дела, до июля 2015 года. В результате, констатируют в следственном управлении, нарушенными оказались права и законные интересы собственников жилья.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной прокуратурой Калачевского района.

Кроме условного срока экс-глава сельского поселения лишен права занимать должности в органах власти сроком на период испытательного срока.

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