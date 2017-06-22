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15:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавший 29-летний мужчина с татуировкой льва погиб в ДТП в Тульской области

О судьбе коллеги, ехавшего с сельчанином в одной машине, ничего не известно.

Пропавший 29-летний житель Эртильского района с татуировкой льва погиб в ДТП в Тульской области, сообщили волонтеры отряда «Воронежец» корреспонденту РИА «Воронеж» в четверг, 22 июня. О смерти молодого человека поисковикам сообщили его родственники. О судьбе коллеги, ехавшего вместе с ним, ничего не известно.

Волонтеры объявили о поисках 29-летнего жителя села Ростоши 21 июня. Парень ехал вместе с коллегой-ровесником Сергеем Чернышевым из Москвы в Эртильский район. Оба исчезли при пересадке у магазина «Ашан» сити-парка «Град». Сергей Чернышев страдает эпилепсией.

Рост Сергея Чернышева — 180 см, вес 77 кг. У него худощавое телосложение, широкие плечи, волосы короткие русые, глаза светло-голубые, нос картошкой. Те, кто знает о местонахождении мужчины, могут позвонить по телефонам 89507573327, 89042142371, 89304149054 или 112.

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