Пропавший 29-летний мужчина с татуировкой льва погиб в ДТП в Тульской области

Пропавший 29-летний житель Эртильского района с татуировкой льва погиб в ДТП в Тульской области, сообщили волонтеры отряда «Воронежец» корреспонденту РИА «Воронеж» в четверг, 22 июня. О смерти молодого человека поисковикам сообщили его родственники. О судьбе коллеги, ехавшего вместе с ним, ничего не известно.

Волонтеры объявили о поисках 29-летнего жителя села Ростоши 21 июня. Парень ехал вместе с коллегой-ровесником Сергеем Чернышевым из Москвы в Эртильский район. Оба исчезли при пересадке у магазина «Ашан» сити-парка «Град». Сергей Чернышев страдает эпилепсией.