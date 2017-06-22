Пропавший 29-летний мужчина с татуировкой льва погиб в ДТП в Тульской области
О судьбе коллеги, ехавшего с сельчанином в одной машине, ничего не известно.
О судьбе коллеги, ехавшего с сельчанином в одной машине, ничего не известно.
Пропавший 29-летний житель Эртильского района с татуировкой льва погиб в ДТП в Тульской области, сообщили волонтеры отряда «Воронежец» корреспонденту РИА «Воронеж» в четверг, 22 июня. О смерти молодого человека поисковикам сообщили его родственники. О судьбе коллеги, ехавшего вместе с ним, ничего не известно.
Волонтеры объявили о поисках 29-летнего жителя села Ростоши 21 июня. Парень ехал вместе с
Рост Сергея Чернышева — 180 см, вес 77 кг. У него худощавое телосложение, широкие плечи, волосы короткие русые, глаза