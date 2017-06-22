Убийцам Кристины Пархоменко добавили срок: они жестоко избили таксиста

По делу о совершении убийства несовершеннолетней проходили четверо подростков — 13, 15, 16 и 17 лет. Двое из них были задержаны в течение нескольких дней после того, как было найдено тело девочки. Их сразу поместили в следственный изолятор. Еще один, не достигший возраста 14 лет, когда наступает уголовная ответственность за совершенное преступление, отделался штрафом. Самый старший из них сбежал и был объявлен в розыск. Его задержали на границе с Венгрией.

В апреле им вынесли приговор — по 6 лет и 8 месяцев. Однако Апелляционная палата добавила еще два года лишения свободы самому старшему убийце страшенской школьницы 17-летнему Виталию Влад, и год — его сообщнику Анатолию Гулько.

Новые сроки они получили за хулиганство: в суде они демонстрировали неуважение к родителям убитой, а также представителям правопорядка. К тому же, они проходили и по другому делу — жестокому избиению таксиста, — в котором также была поставлена точка правоохранителями, сообщает Sputnik.md.

Когда подростки выйдут из тюрьмы, самому старшему будет 25 лет, младшему — 23 года.