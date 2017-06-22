Журналистку жестоко избили в магазине за фото просроченной булочки

Избиение произошло накануне вечером после того, как журналист решила сфотографировать булочку с истекшим сроком годности. Несмотря на то, что инцидент был снят и есть свидетели произошедшего, владелец магазина, расположенного на улице Михаил Садовяну, отрицает обвинения. Кроме того, он утверждает, что женщина сама принесла в магазин старую булочку.

Надежда Рошковану, в свою очередь, рассказала о том, что после рабочего дня решила зайти в магазин купить продуктов. Там она обнаружила булочку с истекшим сроком годности и потребовала объяснений от продавца. Однако так их и не получив, решила сфотографировать нарушение.

— Сделав снимок, я уже успела отойти от магазина где-то на 50 метров. Меня догнала продавщица и начала спрашивать, что я искала у них. Я сказала, что зашла купить круассан, — уточнила пострадавшая, добавив, что после этого была жестоко избита владельцем и продавцом ларька.

Слова жертвы подтверждают как видеозапись, сделанная ею самостоятельно, так и видео, снятое случайными прохожими.

Глава Инспектората полиции сектора Чеканы Руслан Саакиан заявил, что в связи с данным инцидентом было открыто уголовное дело.