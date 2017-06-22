Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
На новость об алкоголе в крови 6-летнего ребенка ответил его отец
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Су-27 отогнал натовский истребитель от самолета Шойгу Опубликовано видео с F-16 НАТО, подлетевшим к самолету главы Минобороны РФ
Расмуссен: Путин проиграет эту битву за расширение НАТО и ЕС
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
«Скелеты в шкафу» вредят карьере
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Украина придумала, как бороться со строительством моста в Крым
Ответ РФ на санкции США последовал незамедлительно
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
20Скончался актер Алексей Баталов
14:56 (мск), источник: Noi.md

Журналистку жестоко избили в магазине за фото просроченной булочки

Фотограф газеты «Jurnal de Chişinău» Надежда Рошковану была жестоко избита владельцем и продавцом одного из магазинов сектора Чеканы.

Избиение произошло накануне вечером после того, как журналист решила сфотографировать булочку с истекшим сроком годности. Несмотря на то, что инцидент был снят и есть свидетели произошедшего, владелец магазина, расположенного на улице Михаил Садовяну, отрицает обвинения. Кроме того, он утверждает, что женщина сама принесла в магазин старую булочку.

Надежда Рошковану, в свою очередь, рассказала о том, что после рабочего дня решила зайти в магазин купить продуктов. Там она обнаружила булочку с истекшим сроком годности и потребовала объяснений от продавца. Однако так их и не получив, решила сфотографировать нарушение.

— Сделав снимок, я уже успела отойти от магазина где-то на 50 метров. Меня догнала продавщица и начала спрашивать, что я искала у них. Я сказала, что зашла купить круассан, — уточнила пострадавшая, добавив, что после этого была жестоко избита владельцем и продавцом ларька.

Слова жертвы подтверждают как видеозапись, сделанная ею самостоятельно, так и видео, снятое случайными прохожими.

Глава Инспектората полиции сектора Чеканы Руслан Саакиан заявил, что в связи с данным инцидентом было открыто уголовное дело.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Дорину Киртоакэ продлили домашний арест
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
Депутаты КПРФ внесли законопроект об отмене новогодних каникул
Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду (фото)
В Польше приняли закон о сносе коммунистических памятников
Принц Гарри: никто в королевской семье не хочет быть монархом
Пользователи жалуются на блокировку российского сайта Google
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Сделки с жильем защитит нотариус
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь