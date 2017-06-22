Найден скелет пропавшего шесть лет назад жителя Челябинской области

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в СУ СКР по Челябинской области, смерть не носила криминального характера. Рядом с костями были обнаружены сохранившиеся вещи погибшего.

Житель поселка Магнитный Иван Волегов пропал в 2011 году в возрасте 24 лет при загадочных обстоятельствах. По неофициальным данным, заблудился в степи, будучи пьян. С тех пор он однажды выходил на связь с родственниками. Но дальнейшие поиски Ивана успехом не увенчались.