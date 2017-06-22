В Омске два экстрасенса в платках похитили у пенсионерки 100 тысяч
«Ясновидицы» назвали бабушкины сбережения «носителем негативной энергии» и предложили снять с денег порчу.
«Ясновидицы» назвали бабушкины сбережения «носителем негативной энергии» и предложили снять с денег порчу.
Полиция Омска обратилась к гражданам с просьбой о помощи в розыске. Стражи порядка ищут двух неизвестных женщин, которые обманом забрали у 79-летней омички 100 тысяч рублей.
Как рассказала пенсионерка, на днях она отправилась в банк заплатить за коммунальные услуги. На проспекте Комарова к ней подошли две женщины в возрасте, обе в длинных платьях и в платках. Незнакомки завязали со старушкой беседу и сообщили: причина её болезней — в деньгах. Дело в том, что бабушкины сбережении являются носителем негативной энергии. Чтобы избавиться от хворей, надо провести над деньгами обряд очищения.
Бабушка сходила в банк, сняла с карточки 100 тысяч рублей и отнесла их «экстрасенсам». Женщины проделали над деньгами
УМВД по Омской области:
— Первой женщине на вид 60−65 лет, рост около 165 см, плотного телосложения, короткие светлые волосы. Была одета в платье однотонное ниже колена, на голове белый платок. Второй женщине на вид 40−45 лет, рост около 160−162 см, среднего телосложения. Была одета в длинное платье ниже колена, на голове также платок.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся следствие. Омичей, которым известно возможное местонахождение «экстрасенсов», полиция просит позвонить по телефонам 76−04−04 или 02.