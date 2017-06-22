Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
От месяца рождения зависит, какая хроническая болезнь вам грозит
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Жена безрукого и безногого певца Ника Вуйчича ждет двойню
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Погружение барреля Почему «заморозка» не лечит нефтяной рынок?
Расмуссен: Путин проиграет эту битву за расширение НАТО и ЕС
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
В России заложили новый автозавод: первые подробности
Ученые поняли, как заменить бензин водорослями
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Гидрометцентр предупреждает: дальше будет только хуже
От месяца рождения зависит, какая хроническая болезнь вам грозит
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Госдеп США отреагировал на отмену Россией встречи
Фоторепортажи
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
20Скончался актер Алексей Баталов
15:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии из-за угрозы теракта оцеплен вокзал

В Иглино перекрыт вокзал, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Фото прислали читатели ProUfu.ru.

Источник: Proufu.ru

По словам очевидца, прямо сейчас в Иглино сотрудники правоохранительных органов перекрыли входы и выходы вокзала. На месте также присутствуют пожарные и медики. Предполагаемая причина — угроза теракта, обнаружен подозрительный предмет. Как сообщил один из стражей порядка очевидцу, это абсолютно точно не учения.

ProUfu.ru следит за развитием событий. Официальный комментарий должен поступить позднее.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Ирек Ялалов одержал победу в противостоянии с Минфином РБ
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
Минобороны рассекретило воспоминания военачальников о начале ВОВ
Депутаты КПРФ внесли законопроект об отмене новогодних каникул
Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду (фото)
В Польше приняли закон о сносе коммунистических памятников
Принц Гарри: никто в королевской семье не хочет быть монархом
Пользователи жалуются на блокировку российского сайта Google
Спорт
Мы можем проиграть. Но мы играем в футбол Это было поражение, о котором не стыдно вспоминать
Авто
Дело «пьяного мальчика»: итоги экспертизы и версия отца Следователи официально установили, что в крови ребенка был алкоголь, и теперь намерены выяснить, при каких обстоятельствах ребенок употреблял спиртное
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Сделки с жильем защитит нотариус
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети Телеведущая впервые показала повзрослевшего сына.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь