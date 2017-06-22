В Башкирии из-за угрозы теракта оцеплен вокзал

По словам очевидца, прямо сейчас в Иглино сотрудники правоохранительных органов перекрыли входы и выходы вокзала. На месте также присутствуют пожарные и медики. Предполагаемая причина — угроза теракта, обнаружен подозрительный предмет. Как сообщил один из стражей порядка очевидцу, это абсолютно точно не учения.

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