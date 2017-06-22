В Башкирии из-за угрозы теракта оцеплен вокзал
В Иглино перекрыт вокзал, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Фото прислали читатели ProUfu.ru.
В Иглино перекрыт вокзал, на место прибыли сотрудники экстренных служб. Фото прислали читатели ProUfu.ru.
По словам очевидца, прямо сейчас в Иглино сотрудники правоохранительных органов перекрыли входы и выходы вокзала. На месте также присутствуют пожарные и медики. Предполагаемая причина — угроза теракта, обнаружен подозрительный предмет. Как сообщил один из стражей порядка очевидцу, это абсолютно точно не учения.
ProUfu.ru следит за развитием событий. Официальный комментарий должен поступить позднее.