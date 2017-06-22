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16:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемого в разбое и ранении полицейского задержали на Дону

41-летний житель Азова задержан на Дону по подозрению в нападении на ювелирный салон и ранении полицейского в Волгоградской области, сообщает МВД РФ.

По информации правоохранителей, задержанный в Азове в ходе спецоперации мужчина 18 июня с двумя сообщниками совершили нападение на ювелирный салон в городе Камышине Волгоградской области. Злоумышленники в камуфлированной одежде и масках, угрожая продавщицам предметом, похожим на пистолет, похитили ювелирные изделия на сумму более 5 млн рублей и скрылись на автомобиле «Шевроле Нива».

Полицейские, начавшие розыск машины, заметили ее на 13-м километре дороги Камышин — Волгоград и начали преследовать. Один из полицейских дважды выстрелил из табельного оружия по колесам внедорожника. Подозреваемые открыли ответный огонь, в результате которого касательное огнестрельное ранение в голову получил лейтенант полиции.

Сообщается, что в настоящее время подозреваемый в разбое и ранении правохранителя азовчанин сознался в содеянном.

Оперативные мероприятия и следственные действия по факту инцидента продолжаются.

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