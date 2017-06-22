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17:00 (мск), источник: РИА Новости

МИД РФ: можно с большой долей вероятности говорить о ликвидации лидера ИГ*

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что лидер ИГ* Аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье сирийского города Ракка.

Источник: Reuters

«По информации министерства обороны России, с большой долей вероятности можно говорить о том, что лидер ИГИЛ* (прежнее название ИГ* — ред.) Аль-Багдади был ликвидирован в результате удара ВКС России по командному пункту боевиков в южном предместье города Ракка в конце мая этого года. Эта информация сейчас проверяется по различным каналам», — заявил Сыромолотов в интервью РИА Новости.

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«По опыту разгрома террористического бандподполья на Северном Кавказе могу сказать, что, если эта информация подтвердится, то можно будет констатировать очередной крупный успех российских ВКС в борьбе с международным терроризмом», — добавил он.

По словам Сыромолотова, «важно понимать, что террористические группировки являются структурами с жесткой иерархией, и устранение их лидеров ведет к существенной дезорганизации террористов, вносит страх и панику в их ряды».

Замглавы МИД России подчеркнул, что «разгром ИГИЛ* необходимо продолжить, в том числе обеспечивая реализацию принципа неотвратимости наказания террористов».

*террористическая группировка, запрещенная в России.

Комментарии
2
Вячеслав Якубенков
Безоговорочная капитуляция.
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Вячеслав Якубенков
Ага. Конец типа.
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