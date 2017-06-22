МИД РФ: можно с большой долей вероятности говорить о ликвидации лидера ИГ*
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что лидер ИГ*
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что с большой долей вероятности можно говорить о том, что лидер ИГ*
«По информации министерства обороны России, с большой долей вероятности можно говорить о том, что лидер ИГИЛ* (прежнее название ИГ* — ред.)
«По опыту разгрома террористического бандподполья на Северном Кавказе могу сказать, что, если эта информация подтвердится, то можно будет констатировать очередной крупный успех российских ВКС в борьбе с международным терроризмом», — добавил он.
По словам Сыромолотова, «важно понимать, что террористические группировки являются структурами с жесткой иерархией, и устранение их лидеров ведет к существенной дезорганизации террористов, вносит страх и панику в их ряды».
Замглавы МИД России подчеркнул, что «разгром ИГИЛ* необходимо продолжить, в том числе обеспечивая реализацию принципа неотвратимости наказания террористов».
*террористическая группировка, запрещенная в России.