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16:36 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уголовное дело завели по факту пожара в Горячем Ключе в Иркутской области

Виновник возгорания установлен.

Дознавателями МЧС России по Иркутской области установлен виновник крупного пожара в поселке Горячий Ключ Иркутского района сегодня, 22 июня. Возбуждено уголовное дело по ст. 168 УК РФ. Пожарные расчеты смогли остановить огненную стихию. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

По предварительным данным, пожар возник в одном из подворий и при условии высокой температуры воздуха и ветре мгновенно распространился на соседние дома. Как рассказали соседи, один из местных жителей развел во дворе своего дома костер для приготовления на нем пищи. По предварительной информации, он оставил огонь без присмотра. Ветром искры костра разнесло на соседние строения и заборы жилых домов. В результате пожар охватил площадь более 600 кв. метров.

«В результате пожара без крова остались 47 человек, из них 13 — дети. Все погорельцы сейчас размещены у родственников и знакомых в этом же населенном пункте. Проведен сход граждан по вопросам восстановления документов, выплаты компенсаций и временному размещению. С потерявшими жилье людьми работают психологи», — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. На месте задействовано семь единиц техники и 40 человек личного состава. Организовано круглосуточное дежурство огнеборцев для обеспечения безопасности граждан.

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Уголовное дело завели по факту пожара в Горячем Ключе в Иркутской области
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