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16:43 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону подсчитывают убытки, нанесенные ливнем

Озеро вместо вокзала, заваленные заборы и разбитые балконы. В донском регионе подсчитывают убытки, которые принес ливень с грозой и шквалистым ветром. Он обрушился на ряд городов и районов.

В Волгодонске сильный дождь затопил несколько улиц и привокзальную площадь. А в Шахтах ураганом снесло ограждения и слабоукрепленные конструкции, водой залило местные парки.

По предварительной информации, во время непогоды никто не пострадал.

Напомним, штормовое предупреждение в Ростовской области было объявлено накануне. Синоптики обещали неблагоприятные метеорологические явления.

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