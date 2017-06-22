На Дону подсчитывают убытки, нанесенные ливнем
Озеро вместо вокзала, заваленные заборы и разбитые балконы. В донском регионе подсчитывают убытки, которые принес ливень с грозой и шквалистым ветром. Он обрушился на ряд городов и районов.
Озеро вместо вокзала, заваленные заборы и разбитые балконы. В донском регионе подсчитывают убытки, которые принес ливень с грозой и шквалистым ветром. Он обрушился на ряд городов и районов.
В Волгодонске сильный дождь затопил несколько улиц и привокзальную площадь. А в Шахтах ураганом снесло ограждения и слабоукрепленные конструкции, водой залило местные парки.
По предварительной информации, во время непогоды никто не пострадал.
Напомним, штормовое предупреждение в Ростовской области было объявлено накануне. Синоптики обещали неблагоприятные метеорологические явления.