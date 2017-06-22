В Хабаровске трое пострадали от взрыва газа на предприятии
В Хабаровске в расположенном на улице Флегонтова горнорудном предприятии произошел взрыв баллона с газом, в результате которого пострадали три человека.
В Хабаровске в расположенном на улице Флегонтова горнорудном предприятии произошел взрыв баллона с газом, в результате которого пострадали три человека.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Там пояснили, что двум пострадавшим амбулаторно оказали медицинскую помощь. Еще одного работника госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Все обстоятельства ЧП выясняются.