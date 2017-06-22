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16:48 (мск), источник: "Российская газета"

В Хабаровске трое пострадали от взрыва газа на предприятии

В Хабаровске в расположенном на улице Флегонтова горнорудном предприятии произошел взрыв баллона с газом, в результате которого пострадали три человека.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Там пояснили, что двум пострадавшим амбулаторно оказали медицинскую помощь. Еще одного работника госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Все обстоятельства ЧП выясняются.

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