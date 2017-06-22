В Серове осудили заступившихся за девушку физруков

В Серове двух учителей физкультуры, заступившихся за девушку, отправили в колонию строгого режима на 4 и 4,5 года. Кроме того, их обязали выплатить штрафы в полмиллиона рублей.

Горожане, шокированные решением суда, оставляют возмущенные комментарии в соцсетях. Также они собираются составлять петицию о пересмотре приговора.

Инцидент произошел в апреле 2016 года. Как рассказали «Уралинформбюро» знакомые осужденных, молодые люди катались с женами на «Ниве». Владельцу Daewoo Nexia, ехавшему позади, показалось, что «Нива» «подрезала» его. Мужчина вышел и начал оскорблять супругу одного из осужденных, которая находилась за рулем. Завязалась драка.

«И вот уже к завершению конфликта Дмитрий (один из осужденных — прим. ред.) разнял в очередной раз их и громко закричал потерпевшему:»Ты осади уже". После этих слов потерпевший первым нанес удар, только уже Дмитрию, после чего последовал ответный и, как оказалось, нокаутирующий удар, — рассказали знакомые осужденных.

Для владельца Daewoo Nexia вызвали скорую помощь, однако медики не заметили серьезных травм. Через три дня мужчине стало плохо, и он поехал в травмпункт. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Его ввели в искусственную кому и сделали трепанацию черепа.

«Меня бесит сейчас тот факт, что двух отличных парней признали преступниками. Полжизни они посвятили себя спорту и еще буквально неделю назад работали физруками», — отмечают собеседники агентства.