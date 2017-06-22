Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов возмутил сеть роликом с Шурыгиной в личном видеоблоге
Фото зайчиков и щеночков спасут ваш брак
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Фото дня: логотип «Тесла» похож на нос кота
Новая система безопасности: приподнимающийся кузов
СМИ: на камеру попали проблемы со стулом Порошенко в США
СМИ: Рианна надела кружевное платье без белья
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12Акции протеста 12 июня
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
22 июня, источник: ИА УралИнформБюро

В Серове осудили заступившихся за девушку физруков

Горожане считают приговор несправедливым.

В Серове двух учителей физкультуры, заступившихся за девушку, отправили в колонию строгого режима на 4 и 4,5 года. Кроме того, их обязали выплатить штрафы в полмиллиона рублей.

Горожане, шокированные решением суда, оставляют возмущенные комментарии в соцсетях. Также они собираются составлять петицию о пересмотре приговора.

Инцидент произошел в апреле 2016 года. Как рассказали «Уралинформбюро» знакомые осужденных, молодые люди катались с женами на «Ниве». Владельцу Daewoo Nexia, ехавшему позади, показалось, что «Нива» «подрезала» его. Мужчина вышел и начал оскорблять супругу одного из осужденных, которая находилась за рулем. Завязалась драка.

«И вот уже к завершению конфликта Дмитрий (один из осужденных — прим. ред.) разнял в очередной раз их и громко закричал потерпевшемуТы осади уже". После этих слов потерпевший первым нанес удар, только уже Дмитрию, после чего последовал ответный и, как оказалось, нокаутирующий удар, — рассказали знакомые осужденных.

Для владельца Daewoo Nexia вызвали скорую помощь, однако медики не заметили серьезных травм. Через три дня мужчине стало плохо, и он поехал в травмпункт. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму. Его ввели в искусственную кому и сделали трепанацию черепа.

«Меня бесит сейчас тот факт, что двух отличных парней признали преступниками. Полжизни они посвятили себя спорту и еще буквально неделю назад работали физруками», — отмечают собеседники агентства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
МЧС присмотрит за пострадавшими
Евросоюз договорился продлить санкции против России
СМИ узнали о многолетней слежке разведки Германии за Белым домом
Швейцария арестовала залог Украины за проведение Евровидения
Португальцы: утешение для русских — во всем виноват Роналду
Мэй пообещала, что граждане ЕС останутся в Британии после Brexit
СМИ: КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты
В Ираке снайпер побил рекорд дальности смертельного выстрела
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь