В Академгородке упавшая трухлявая береза убила женщину, об этом сообщается в группе муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска в соцсети «Вконтакте».



Спасатели рассказали, что в лесной зоне на улице Строителей внезапный порыв ветра обрушил трухлявую березу на голову местной жительницы, которая, по несчастливой, случайности шла домой с работы во время непогоды.



Очевидцы трагедии вызвали спасателей, которые уже не смогли помочь женщине.