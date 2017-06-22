В Академгородке упавшая трухлявая береза убила женщину
Внезапный порыв ветра обвалил дерево прямо на голову случайной прохожей, рассказали в муниципальной
Внезапный порыв ветра обвалил дерево прямо на голову случайной прохожей, рассказали в муниципальной
В Академгородке упавшая трухлявая береза убила женщину, об этом сообщается в группе муниципальной
Спасатели рассказали, что в лесной зоне на улице Строителей внезапный порыв ветра обрушил трухлявую березу на голову местной жительницы, которая, по несчастливой, случайности шла домой с работы во время непогоды.
Очевидцы трагедии вызвали спасателей, которые уже не смогли помочь женщине.