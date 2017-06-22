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18:24 (мск), источник: Интерфакс

Официантка убита в кафе в центре Москвы

Мужчина, напавший на нее с ножом, задержан.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU — Мужчина убил ножом официантку кафе в центре Москвы, он задержан, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.

«По предварительным данным, по адресу улица Машкова в одном из кафе неизвестный мужчина напал на официантку и убил ее ножом», — сказал собеседник агентства.

По его словам, нападавший был оперативно задержан. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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