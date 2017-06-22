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22 июня, источник: Комсомольская правда

Уроженка Башкирии погибла в Сургуте, упав с 8 этажа

Девушка скончалась в машине скорой помощи.

Следственный комитет ХМАО проверяет несчастный случай: из окна восьмого этажа выпала девушка. Позднее выяснилась личность погибшей — ею оказалась 25-летняя уроженка Баймака Вероника Х.

Трагедия произошла в Сургуте вечером 19 июня в жилом доме по улице Пушкина. Девушка закончила стирку и параллельно с кем-то переписывалась «Вконтакте». После Вероника вышла на балкон, потянулась до веревки, чтобы повесить белье, но поскользнулась и полетела вниз.

Напуганные очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Окровавленную девушку погрузили в машину, но до больницы довезти не успели — от полученных травм она скончалась.

По словам родственников, похоронят Веронику на родине в Баймаке.

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