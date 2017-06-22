Уроженка Башкирии погибла в Сургуте, упав с 8 этажа
Девушка скончалась в машине скорой помощи.
Девушка скончалась в машине скорой помощи.
Следственный комитет ХМАО проверяет несчастный случай: из окна восьмого этажа выпала девушка. Позднее выяснилась личность погибшей — ею оказалась 25-летняя уроженка Баймака Вероника Х.
Трагедия произошла в Сургуте вечером 19 июня в жилом доме по улице Пушкина. Девушка закончила стирку и параллельно с
Напуганные очевидцы вызвали бригаду скорой помощи. Окровавленную девушку погрузили в машину, но до больницы довезти не успели — от полученных травм она скончалась.
По словам родственников, похоронят Веронику на родине в Баймаке.