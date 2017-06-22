Агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов

Преступления были совершены с осени 2012 года по май 2013 года. Злоумышленники украли содержимое автоматов на сумму более 3 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт BuzzFeed со ссылкой на рассекреченный отчет генерального инспектора Министерства юстиции Америки за 2013 год.

Оперативники передали дело в прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния для расследования, но Минюст США не стал предъявлять агентам обвинения.

Преступники отсоединяли кабель, которым автоматы были связаны с платежной системой, а потом «оплачивали» покупки кредитными картами, на которых не было денег, после чего забирали товары бесплатно.

Для того, чтобы поймать воров, управление генерального инспектора США поставило камеры наблюдение в местах, где происходило большое количество краж. На записях с мест преступлений узнали агентов ЦРУ, трудившихся там по контракту. Они признались в содеянном и сдали значки, а после были уволены.