Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Белый дом сделал заявление по России после визита Порошенко
Постиранные вещи нельзя сушить в квартире
Конец карьеры: какого актера не брали в кино из-за красоты
Тайная сила кошек: правда или вымысел
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
7 великих машин, выпущенных в единственном экземпляре
Абсолютно новый Kia Rio: первое знакомство
СМИ: на камеру попали проблемы со стулом Порошенко в США
СМИ: Рианна надела кружевное платье без белья
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Госдеп США отреагировал на отмену Россией встречи
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10В Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом
19:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Агентов ЦРУ уволили за кражу еды из вендинговых автоматов

Центральное разведывательное управление США в 2013 году уволило несколько сотрудников за воровство еды из торговых автоматов на сумму более 3 тысяч долларов. Преступления произошли с осени 2012 года по май 2013 года. Об этом сказано в рассекреченном отчете генерального инспектора Министерства юстиции США.

Источник: AP 2017

Преступления были совершены с осени 2012 года по май 2013 года. Злоумышленники украли содержимое автоматов на сумму более 3 тысяч долларов. Об этом сообщает сайт BuzzFeed со ссылкой на рассекреченный отчет генерального инспектора Министерства юстиции Америки за 2013 год.

Читайте также
WSJ назвала возможных виновников утечки данных ЦРУ

Оперативники передали дело в прокуратуру Восточного округа штата Вирджиния для расследования, но Минюст США не стал предъявлять агентам обвинения.

Преступники отсоединяли кабель, которым автоматы были связаны с платежной системой, а потом «оплачивали» покупки кредитными картами, на которых не было денег, после чего забирали товары бесплатно.

Для того, чтобы поймать воров, управление генерального инспектора США поставило камеры наблюдение в местах, где происходило большое количество краж. На записях с мест преступлений узнали агентов ЦРУ, трудившихся там по контракту. Они признались в содеянном и сдали значки, а после были уволены.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Школьник остался недоволен ответом Путина
МИД России счел весьма вероятным, что лидер ИГ убит
ВС Польши: сближение с бортом Шойгу совершили польские пилоты
В Госдуме поддержали введение ареста на 15 суток за мат в семье
Станислав Черчесов сфотографировался с Криштиану Роналду (фото)
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых чиновников России
В Женеве арестовали финансовые гарантии Украины на «Евровидение»
Спорт
«Криштиану сделал из Васина отбивную». Реакция зарубежных СМИ Что пишут газеты о матче Россия — Португалия
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Сделки с жильем защитит нотариус
В Москве 10% арендных квартир непригодны для проживания
Должники за услуги ЖКХ не смогут продать свои квартиры
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь