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22:48 (мск), источник: УНИАН

В Одессе арестован боксер, избивший без причины шестерых прохожих

Его арестовали без права залога.

Источник: УНИАН

В Одессе сегодня арестован титулованный тайский боксер Игорь Задорожный, который вместе с другим спортсменом жестоко избил шесть человек, а осенью прошлого года обстрелял маршрутное такси с пассажирами. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Приморский районный суд города принял сегодня вечером.

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Спортсмен подозревается в том, что 20 июня вместе с товарищем (также профессиональным тайбоксером) на Французском бульваре жестоко избил порядка шести человек. Мужчины применили металлическую арматуру, булыжники, били людей ногами, в том числе, когда те уже лежали на земле.

Со слов свидетелей, нападение произошло внезапно. Спортсмены били случайных прохожих, а также работника, укладывающего тротуарную плитку, и охранника жилого комплекса «Кадорр», на территории которого произошло нападение.

23-летнеему подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. На такой мере пресечения настаивал представитель прокуратуры, аргументировавший тем, что мужчина ранее был осужден за хулиганские действия, совершенные в 2016 году в центре Одессы. В частности, стрелял по маршрутному такси, которое не остановилось по его требованию. За данное правонарушение в феврале он приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Сегодня в суде Задорожный заявил, что сожалеет о случившемся 20 июня, и утверждает, что сам является потерпевшим: у него травмирована рука и пр.

Второму спортсмену меру пресечения будут избирать завтра.

Против злоумышленников открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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