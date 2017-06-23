На Украине задержали главного редактора «Страна.ua»

«По материалам [Государственной фискальной службы] ГФС и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», — написал Луценко.

По его словам, у следствия есть видео— и аудиодоказательства.