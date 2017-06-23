Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая должность Евгении Васильевой: кем она стала
От месяца рождения зависит, какая хроническая болезнь вам грозит
Борис Грызлов: Украина предприняла дерзкую попытку в Донбассе
Тайная сила кошек: правда или вымысел
Родители Фриске ответили на решение суда о взыскании 21 млн руб.
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Фото дня: логотип «Тесла» похож на нос кота
Новая система безопасности: приподнимающийся кузов
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Киев направит Москве ноту протеста из-за масштабного проекта РФ
Мужа певицы Жасмин приговорили к тюремному сроку
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
1450-летие Николь Кидман
01:55 (мск), источник: Газета.Ру

На Украине задержали главного редактора «Страна.ua»

В Киеве правоохранительные органы задержали главного редактора интернет-издания «Страна.ua» Игоря Гужву, сообщил в своем фейсбуке генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«По материалам [Государственной фискальной службы] ГФС и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», — написал Луценко.

По его словам, у следствия есть видео— и аудиодоказательства.

В ноябре 2016 года сообщалось, что в Казахстане по фактам вымогательства начато досудебное расследование в отношении главного редактора газеты Central Asia Monitor и собственника информационного портала Radiotochka.kz Бигельда Габдуллина.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Евросоюз договорился продлить санкции против России
СМИ узнали о многолетней слежке разведки Германии за Белым домом
Швейцария арестовала залог Украины за проведение Евровидения
Газзаев рассказал о шансах сборной России в матче против Мексики
Мэй пообещала, что граждане ЕС останутся в Британии после Brexit
СМИ: КНДР испытала новый двигатель для баллистической ракеты
В Ираке снайпер побил рекорд дальности смертельного выстрела
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Чиновники: петербуржцы могут накопить на квартиру почти за 7 лет
Сделки с жильем защитит нотариус
Ипотека в России поставила рекорд
В Петербурге жену депутата осудили на 7 лет за квартирные аферы
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь