На Украине задержали главного редактора «Страна.ua»
В Киеве правоохранительные органы задержали главного редактора
В Киеве правоохранительные органы задержали главного редактора
«По материалам [Государственной фискальной службы] ГФС и прокуратуры г. Киева задержан И. Гужва, требовавший и получивший $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», — написал Луценко.
По его словам, у следствия есть видео— и аудиодоказательства.
В ноябре 2016 года сообщалось, что в Казахстане по фактам вымогательства начато досудебное расследование в отношении главного редактора газеты Central Asia Monitor и собственника информационного портала Radiotochka.kz Бигельда Габдуллина.