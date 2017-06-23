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03:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Приговор выслушал хозяин наркопритона из Хабаровского края

В районе имени Лазо жителя поселка Переяславка осудили за содержание наркопритона, а также приобретение и хранение запрещенных веществ без цели продажи.

Установлено, что в августе 2016 года фигурант в лесу собрал листья дикорастущей конопли. Таким образом он получил 120 граммов наркотика. Вещество злоумышленник хранил у себя дома, пока его не изъяли полицейские. К тому же в январе-феврале 2017 года он предоставлял свою квартиру трем людям. В доме фигуранта они изготавливали и употребляли гашишное масло. Мужчина принимал наркотики вместе с ними.

Суд приговорил злоумышленника к четырем годам колонии общего режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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