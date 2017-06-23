Приговор выслушал хозяин наркопритона из Хабаровского края
В районе имени Лазо жителя поселка Переяславка осудили за содержание наркопритона, а также приобретение и хранение запрещенных веществ без цели продажи.
В районе имени Лазо жителя поселка Переяславка осудили за содержание наркопритона, а также приобретение и хранение запрещенных веществ без цели продажи.
Установлено, что в августе 2016 года фигурант в лесу собрал листья дикорастущей конопли. Таким образом он получил 120 граммов наркотика. Вещество злоумышленник хранил у себя дома, пока его не изъяли полицейские. К тому же в
Суд приговорил злоумышленника к четырем годам колонии общего режима, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на