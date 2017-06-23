Жители и гости Уссурийска задыхаются от пыли

Жители и гости Уссурийска каждый день оказываются в грязном тумане. Пыль в воздухе кружит здесь уже много месяцев. Еще в прошлом году сразу на нескольких улицах города меняли канализационный коллектор. Строители перекапывали длинные участки и по окончании работ должны были восстановить полотно.

Александр Емец, житель г. Уссурийска: «Нам еще в октябре обещала, что будет все заасфальтировано. Работа подготовительная велась. Были даже здесь катки, но потом выпал снег, и все на этом закончилось».

Волочаевская — гостевая улица. Здесь автовокзал, десятки магазинов. Рядом центральный рынок. Местные предприниматели жалуются — выручка упала. Люди не хотят ехать туда, где пыль столбом. Неприглядный вид открывается и гостям города. Междугородние автобусы вынуждены пробираться по уссурийскому бездорожью. Автолюбители стараются объезжать участок стороной.

Наталья Нехамкина, автолюбитель: «Здесь очень много китайских туристов, жителей других городов. И вот такое лицо Уссурийска они видят. И лицо это не очень красиво».

Татьяна Бердик, предприниматель: «Помещение проветрить невозможно, пыль летит, грязь. На машинах бьются стекла, отлетает краска».

В прошлом году разыграть конкурс на ремонт дороги не успели. В этом — деньги на строительство не заложили. Впрочем, нерадостные эмоции испытывают и те, кто едет по другим улицам Уссурийска — Кузнечной, Ленина, Вейса. Масло в огонь подлили газовики, которые перерыли несколько участков, прокладывая трубы. Асфальтировать их не будут, пока не запустят голубое топливо по системе. Когда это произойдет — непонятно.

Пока же уссурийцы снимают ролики и выкладывают в сеть видео со страданиями автолюбителей. Впрочем, надежда на то, что ситуация изменится, все же есть. Власти города рассчитывают сэкономить деньги и заасфальтировать некоторые проблемные участки.

Сергей Ефремов, первый заместитель главы администрации Уссурийского городского округа: «Нужно дождаться, пока грунт просядет. Поскольку если мы заасфальтируем и он просядет, мы вынуждены будем укладывать полотно еще раз, а это в нынешних условиях для бюджета непозволительная роскошь».

Между тем сезон дорожных работ в самом разгаре. В этом году в Уссурийске планируют отремонтировать 11 улиц. Большинство аукционов уже разыграли, и в ближайшее время дороги должны стать лучше.