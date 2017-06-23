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03:29 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке мужчина с оружием напал на пункт приема металла

Злоумышленника задержала охрана.

Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении на пункт приема металла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Ранее, в дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение работника частной охранной организации. Мужчина сообщил, что на улице Шепеткова неизвестный пытался похитить денежные средства из кассы металлоприемного пункта.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что мужчина, угрожая похожим на пистолет предметом, пытался похитить дневную выручку. Работник успел нажать на тревожную кнопку. Сотрудники охранной организации задержали нападавшего и передали полицейским. 35-летнего ранее судимого жителя Дальнереченска доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Фигуранту грозят принудительные работы до пяти лет либо колония до восьми лет.

Уголовное дело расследовано, материалы переданы в суд Ленинского района для рассмотрения по существу.

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