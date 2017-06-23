Во Владивостоке мужчина с оружием напал на пункт приема металла
Злоумышленника задержала охрана.
Злоумышленника задержала охрана.
Во Владивостоке окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении на пункт приема металла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ранее, в дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение работника частной охранной организации. Мужчина сообщил, что на улице Шепеткова неизвестный пытался похитить денежные средства из кассы металлоприемного пункта.
На место происшествия прибыла
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Фигуранту грозят принудительные работы до пяти лет либо колония до восьми лет.
Уголовное дело расследовано, материалы переданы в суд Ленинского района для рассмотрения по существу.