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04:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Иномарка и мотоцикл столкнулись в Комсомольске-на-Амуре

Вчера, 22 июня, в Комсомольске-на-Амуре «Тойота Ист» столкнулась с мотоциклом «Сузуки».

Авария произошла около пяти часов вечера на проспекте Ленина, в районе остановки «Швейная фабрика». При перестроении со средней полосы в крайнюю левую автолюбительница, которая управляла «Тойотой», не заметила двигавшийся в попутном направлении мотоцикл.

В результате ДТП пострадал мотоциклист: у него сломана нога. 38-летнего мужчину увезли в больницу. Выяснилось, что он не имел прав, у транспортного средства не было номеров. Мотоцикл поместили на арестплощадку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

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