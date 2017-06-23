Иномарка и мотоцикл столкнулись в Комсомольске-на-Амуре

Авария произошла около пяти часов вечера на проспекте Ленина, в районе остановки «Швейная фабрика». При перестроении со средней полосы в крайнюю левую автолюбительница, которая управляла «Тойотой», не заметила двигавшийся в попутном направлении мотоцикл.

В результате ДТП пострадал мотоциклист: у него сломана нога. 38-летнего мужчину увезли в больницу. Выяснилось, что он не имел прав, у транспортного средства не было номеров. Мотоцикл поместили на арестплощадку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.