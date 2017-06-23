В Куйтуне мужчина чуть не застрелил предпринимателя и его знакомого из ружья
В Куйтуне 32-летний мужчина во время ссоры едва не застрелил предпринимателя и его знакомого.
В Куйтуне 32-летний мужчина во время ссоры едва не застрелил предпринимателя и его знакомого.
Как 22 июня 2017 года сообщила
Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от медсестры Саянской районной больницы о том, что от магазина «Эконом», расположенного по адресу: п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 20А, в больницу доставлены двое мужчин с огнестрельными ранениями различных частей тела. Выяснилось, что ночью 21 июня около магазина произошел конфликт между ранее судимым 32-летним местным жителем и 35-летним предпринимателем, который является гражданином дружественной республики Средней Азии. В
После произошедшего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, а пострадавшие были доставлены в больницу. Личность подозреваемого установлена, сейчас его разыскивают.