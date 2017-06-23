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04:20 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Куйтуне мужчина чуть не застрелил предпринимателя и его знакомого из ружья

В Куйтуне 32-летний мужчина во время ссоры едва не застрелил предпринимателя и его знакомого.

Как 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от медсестры Саянской районной больницы о том, что от магазина «Эконом», расположенного по адресу: п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 20А, в больницу доставлены двое мужчин с огнестрельными ранениями различных частей тела. Выяснилось, что ночью 21 июня около магазина произошел конфликт между ранее судимым 32-летним местным жителем и 35-летним предпринимателем, который является гражданином дружественной республики Средней Азии. В какой-то момент местный житель достал ружье из автомобиля и выстрелил в бизнесмена, при этом он случайно ранил другого местного жителя, который стоял рядом с потерпевшим.

После произошедшего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, а пострадавшие были доставлены в больницу. Личность подозреваемого установлена, сейчас его разыскивают.

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