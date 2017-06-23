Уголовник украл у жителя Хабаровского края банковскую карту

Злоумышленник похитил из кармана куртки заявителя банковскую карту. Он знал пин-код и смог снять с чужого счета около 90 тысяч рублей. Деньги фигурант потратил на личные нужды.

Сейчас он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.