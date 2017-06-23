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04:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Уголовник украл у жителя Хабаровского края банковскую карту

В селе Ильинка местный житель обокрал своего соседа. Фигурант пришел в гости к потерпевшему, они устроили застолье.

Злоумышленник похитил из кармана куртки заявителя банковскую карту. Он знал пин-код и смог снять с чужого счета около 90 тысяч рублей. Деньги фигурант потратил на личные нужды.

Сейчас он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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