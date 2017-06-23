Уголовник украл у жителя Хабаровского края банковскую карту
В селе Ильинка местный житель обокрал своего соседа. Фигурант пришел в гости к потерпевшему, они устроили застолье.
В селе Ильинка местный житель обокрал своего соседа. Фигурант пришел в гости к потерпевшему, они устроили застолье.
Злоумышленник похитил из кармана куртки заявителя банковскую карту. Он знал
Сейчас он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что ранее мужчина был неоднократно судим, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на