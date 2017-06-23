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05:51 (мск), источник: Вести Приморье

Отдых на Шаморе обернулся для молодых приморцев больничной койкой

Владивостокским полицейским поступило сообщение от администратора базы отдыха на Шаморе о том, что между постояльцами происходит драка.

Владивостокским полицейским поступило сообщение от администратора базы отдыха на Шаморе о том, что между постояльцами происходит драка.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Установлено, что вечером на территории базы отдыха бухты Лазурная между молодыми людьми, отдыхавшими в одной компании, произошел конфликт, переросший в драку. 23-летняя девушка нанесла ранения кухонным ножом своим оппонентам, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Трое жителей краевого центра — 18-летний молодой человек и девушки в возрасте 21 и 23 лет — госпитализированы в хирургическое отделение городской клинической больницы Владивостока.

Подозреваемая в причинении вреда здоровью задержана и доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания. Против нее возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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