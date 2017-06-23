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05:56 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров

В лесах Иркутской области за сутки потушили 25 пожаров на общей площади покрытых лесом 7534,5 га и 4053 га редколесья.

Как 23 июня 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, четыре возгорания ликвидировали в Иркутском районе, по три — в Качугском и Усть-Илимском районах, по два — в Шелеховском, Катангском и Усть-Кутском районах, по одному — в Киренском, Казачинско-Ленском, Нижнеудинском, Чунском, Тулунском, Тайшетском, Баяндаевском, Черемховском и Братском районах. В локализованном состоянии перешло 14 пожаров общей площадью 6324 га, покрытых лесом, 35 га редколесья и 600 нелесных гектаров: четыре — в Качугском районе, три — в Тайшетском, два — в Усть-Илимском, по одному — в Шелеховском, Жигаловском, Усть-Удинском, Казачинско-Ленском и Нижнеудинском районах. Также локализовано одно возгорание на 1,7 га на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе.

На землях лесного фонда действовало 26 пожаров на общей площади 8253 га, покрытых лесом, 10842 га редколесья и 20 нелесных гектаров. В Катангском районе зарегистрировано пять таких очагов, в Усть-Илимском — четыре, в Качугском и Казачинско-Ленском районах — по три, в Шелеховском и Усть-Кутском — по два, в Черемховском, Иркутском, Киренском, Нижнеудинском, Чунском, Тулунском и Тайшетском — по одному. Кроме того, три возгорания общей площадью 82 га действуют на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Качугском районе.

В зоне постоянного космического наблюдения находятся 26 пожаров: 20 — в Катангском районе, четыре — в Бодайбинском, по одному — в Тулунском и Усть-Удинском районах. Общая площадь этих возгораний составляет 23746 лесных гектаров, 54755 га редколесья и лесотундры, 18 нелесных гектаров. На пяти пожарах в Катангском и Усть-Удинском районах ведется наземное окарауливание силами 105 человек, 38 из которых — пожарные-десантники.

Для обнаружения и тушения лесных пожаров 22 июня было задействовано 963 человека, в том числе 162 пожарных-десантника, а также 265 единиц наземной техники. Авиационный мониторинг, переброску личного состава и грузов проводили пять самолетов Ан-2, шесть легкомоторных судов: четыре — CESSNA-172, два — Як-18, четыре вертолета Ми-8. Общий налет авиационной техники составил более 65 часов.

Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 741 нарушение правил пожарной безопасности в лесах, наложено 753 штрафа на общую сумму 9462,5 тыс. рублей. 22 июня инспекторы государственного пожарного надзора составили 12 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 18 должностных лиц, а также 553 гражданина на общую сумму 1898 тыс. рублей, возбуждено 280 административных расследований.

Напомним, что со вчерашнего дня указом губернатора Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Действует запрет на посещение лесов людьми и транспорта, за исключением тех, что предназначены для ликвидации пожаров. Также введен запрет на ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда.

По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Киренском, Усть-Кутском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Братском, Чунском, Казачинско-Ленском, Качугском, Жигаловском, Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском, Зиминском, Заларинском, Нукутском, Балаганском, Усть-Удинском, Аларском, Боханском, Черемховском, Ольхонском и Иркутском районах. IV класс — в Эхирит-Булагатском, Осинском и Ангарском районах. III класс — в Слюдянском и Баяндаевском районах.

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