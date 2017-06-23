В Иркутской области за сутки потушили 25 лесных пожаров
В лесах Иркутской области за сутки потушили 25 пожаров на общей площади покрытых лесом 7534,5 га и 4053 га редколесья.
В лесах Иркутской области за сутки потушили 25 пожаров на общей площади покрытых лесом 7534,5 га и 4053 га редколесья.
Как 23 июня 2017 года сообщила
На землях лесного фонда действовало 26 пожаров на общей площади 8253 га, покрытых лесом, 10842 га редколесья и 20 нелесных гектаров. В Катангском районе зарегистрировано пять таких очагов, в
В зоне постоянного космического наблюдения находятся 26 пожаров: 20 — в Катангском районе, четыре — в Бодайбинском, по одному — в Тулунском и
Для обнаружения и тушения лесных пожаров 22 июня было задействовано 963 человека, в том числе 162
Инспекторы лесной охраны с начала года выявили 741 нарушение правил пожарной безопасности в лесах, наложено 753 штрафа на общую сумму 9462,5 тыс. рублей. 22 июня инспекторы государственного пожарного надзора составили 12 протоколов за пренебрежение требованиями особого противопожарного режима в границах населенных пунктов и садоводств. Всего с 15 марта за такие правонарушения оштрафовано пять юридических и 18 должностных лиц, а также 553 гражданина на общую сумму 1898 тыс. рублей, возбуждено 280 административных расследований.
Напомним, что со вчерашнего дня указом губернатора Иркутской области в регионе введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Действует запрет на посещение лесов людьми и транспорта, за исключением тех, что предназначены для ликвидации пожаров. Также введен запрет на ведение лесозаготовительных и иных видов работ на территории лесного фонда.
По данным ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня чрезвычайный — V — класс пожарной опасности прогнозируется в Катангском, Бодайбинском,