Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Краску для волос заподозрили в повышении риска рака груди
Конец карьеры: какого актера не брали в кино из-за красоты
Какие виды выплат положены пенсионерам в 2017 году
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
Минфин вышел на зарубежный долговой рынок Почему рубль падает и кто выкупает российские евробонды?
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта
Фото дня: логотип «Тесла» похож на нос кота
Новая система безопасности: приподнимающийся кузов
СМИ: Трамп назвал Украину «ненавистным для жителей» топонимом
В Раде назвали позором встречу Порошенко и Трампа
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
СМИ: Ани Лорак показала стальной пресс и роскошную фигуру
Проблемы со стулом Порошенко в США сняли на камеру
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
06:32 (мск), источник: AmurMedia.ru

Вандалы массово разоряют цветники в Хабаровске — МУП «Горзеленстрой»

Зафиксированы массовые случаи воровства любовно выращенных в питомнике цветов.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.

Беспрецедентное по масштабу разорение клумб, цветников и открытых цветочных конструкций зафиксировано в Хабаровске. Горожане бессовестно растаскивают по домам выращенные в питомнике на радость всем петуньи и колеусы, сообщила ландшафтный дизайнер МУП «Горзеленстрой» Юлия Беликова, передает ИА AmurMedia.

По данным работников питомника, в этом году в сравнении с прошлым годом, воровство выросло вдвое. Дошло до того, что высаженные цветы через день-два пропадают бесследно из открытых конструкций вдоль тротуаров, из клумб, навесных ящиков и больших вазонов. Главным объектом зависти вороватых горожан стали красавицы-петуньи, хотя не брезгуют они и другими цветами. Атаке подверглись новые сорта декоративного колеуса, любовно выращенные в питомнике.

Больше всего пострадали открытые ампельные конструкции у парка «Динамо», детского парка имени Гайдара, около музыкального театра, у Дома одежды. Сейчас здесь в ярких цветочных композициях зияют пустоты.

— Цветов все больше, и начинают возникать такие акты вандализма, как те, что мы видим. Сначала пропадали сами цветы, потом они стали исчезать ящиками. Мы восстанавливаем цветы, восстанавливаем посадочный материал, но мы не всегда оперативно можем восстановить пропавшие конструкции, когда из шариков, из тумб какие-то фрагменты исчезают, когда пропадают подвесные ящики, когда со световых опор какие-то фрагменты уходят. Цветы мы восстановим, хотя они, конечно, тоже небесконечны, — говорит Юлия Беликова.

Те же петуньи, цветы многолетние, в питомнике выращивали с февраля, поэтому заменить украденные сейчас просто нечем.

— Это значит, на следующий год этой композиции уже не будет. Мы сами себе вредим, мы воруем — и красота уходит, — возмущена прораб тепличного хозяйства и питомника МУП «Горзеленстрой» Галина Клыпина.

Сотрудники питомника говорят только о моральном ущербе, о том, как обидно им, что-то, что должно было украшать город, что составляет гордость и славу самого цветущего города Дальнего Востока, бессовестно растаскивают сами хабаровчане.

— Мы хотели бы обратиться к дирекции парков с просьбой организовывать системы наблюдения, — говорит Юлия Беликова. — И к горожанам тоже хотим обратиться: не растаскивайте красоту по дворам, берегите для всех.

Пока же сотрудники питомника вынуждены самостоятельно продумывать систему защиты, поднимая цветы повыше и подальше от воров, прикручивая замки на конструкции. Мера явно не зряшная, так как в следующем году в планах озеленителей расширение: конструкции с цветами украсят улицу Ленина и улицу Серышева.

В этом году в питомнике всего было выращено 700 тысяч цветов, 400 тысяч высадили в цветники, оставшиеся — в открытые конструкции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Авантюры Александра Веретенникова: любовь с художницей, танго-клуб и жизнь во Франции
ВКС РФ за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков
РФ создаст эшелонированную национальную систему ПРО к 2025 году
Роспотребнадзор сообщил о вспышках сибирской язвы в Южной Азии
Газзаев рассказал о шансах сборной России в матче против Мексики
Правительство выделит 3,8 млрд на отмену третьей учебной смены
Кувейт передал Катару перечень требований арабских стран
Евросоюз договорился продлить санкции против России
Спорт
Чили и Германия разошлись миром в матче Кубка конфедераций Сборные Германии и Чили сыграли вничью в Казани, а чилийские болельщики влюбили в себя ещё один город
Авто
Что случилось под Ленинградом в августе 1941: тайна танкового погрома Забытый подвиг, в котором странно всё: от даты до памятника. Кто такой Зиновий Колобанов? Кто приврал — наши или немцы? Выясняем на месте
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Варлей и еще 6 секс-символов советских комедий: тогда и сейчас Вспоминаем культовые роли Натальи Варлей, которая в 2017 году отмечает 70-летие, и других артисток, на которых равнялись все женщины Советского Союза, и смотрим, как выглядят самые красивые актрисы СССР сейчас
Недвижимость
Ипотека в России поставила рекорд
В Москве подорожали квартиры в пятиэтажках под снос
Госдума разрешила засекретить данные о недвижимости чиновников
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
Леди
В моду вошли длинные юбки: как правильно их носить Как выглядеть стильно и красиво, а не старомодно, в макси-юбке
Дети
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка Кортни Кокс заявила, что не чувствует себя на свой возраст.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь