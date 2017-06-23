Вандалы массово разоряют цветники в Хабаровске — МУП «Горзеленстрой»
Зафиксированы массовые случаи воровства любовно выращенных в питомнике цветов.
Зафиксированы массовые случаи воровства любовно выращенных в питомнике цветов.
Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.
Беспрецедентное по масштабу разорение клумб, цветников и открытых цветочных конструкций зафиксировано в Хабаровске. Горожане бессовестно растаскивают по домам выращенные в питомнике на радость всем петуньи и колеусы, сообщила ландшафтный дизайнер МУП «Горзеленстрой» Юлия Беликова, передает ИА AmurMedia.
По данным работников питомника, в этом году в сравнении с прошлым годом, воровство выросло вдвое. Дошло до того, что высаженные цветы через
Больше всего пострадали открытые ампельные конструкции у парка «Динамо», детского парка имени Гайдара, около музыкального театра, у Дома одежды. Сейчас здесь в ярких цветочных композициях зияют пустоты.
— Цветов все больше, и начинают возникать такие акты вандализма, как те, что мы видим. Сначала пропадали сами цветы, потом они стали исчезать ящиками. Мы восстанавливаем цветы, восстанавливаем посадочный материал, но мы не всегда оперативно можем восстановить пропавшие конструкции, когда из шариков, из тумб
Те же петуньи, цветы многолетние, в питомнике выращивали с февраля, поэтому заменить украденные сейчас просто нечем.
— Это значит, на следующий год этой композиции уже не будет. Мы сами себе вредим, мы воруем — и красота уходит, — возмущена прораб тепличного хозяйства и питомника МУП «Горзеленстрой» Галина Клыпина.
Сотрудники питомника говорят только о моральном ущербе, о том, как обидно им,
— Мы хотели бы обратиться к дирекции парков с просьбой организовывать системы наблюдения, — говорит Юлия Беликова. — И к горожанам тоже хотим обратиться: не растаскивайте красоту по дворам, берегите для всех.
Пока же сотрудники питомника вынуждены самостоятельно продумывать систему защиты, поднимая цветы повыше и подальше от воров, прикручивая замки на конструкции. Мера явно не зряшная, так как в следующем году в планах озеленителей расширение: конструкции с цветами украсят улицу Ленина и улицу Серышева.
В этом году в питомнике всего было выращено 700 тысяч цветов, 400 тысяч высадили в цветники, оставшиеся — в открытые конструкции.