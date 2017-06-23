Вандалы массово разоряют цветники в Хабаровске — МУП «Горзеленстрой»

Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.

Беспрецедентное по масштабу разорение клумб, цветников и открытых цветочных конструкций зафиксировано в Хабаровске. Горожане бессовестно растаскивают по домам выращенные в питомнике на радость всем петуньи и колеусы, сообщила ландшафтный дизайнер МУП «Горзеленстрой» Юлия Беликова, передает ИА AmurMedia.

По данным работников питомника, в этом году в сравнении с прошлым годом, воровство выросло вдвое. Дошло до того, что высаженные цветы через день-два пропадают бесследно из открытых конструкций вдоль тротуаров, из клумб, навесных ящиков и больших вазонов. Главным объектом зависти вороватых горожан стали красавицы-петуньи, хотя не брезгуют они и другими цветами. Атаке подверглись новые сорта декоративного колеуса, любовно выращенные в питомнике.

Больше всего пострадали открытые ампельные конструкции у парка «Динамо», детского парка имени Гайдара, около музыкального театра, у Дома одежды. Сейчас здесь в ярких цветочных композициях зияют пустоты.

— Цветов все больше, и начинают возникать такие акты вандализма, как те, что мы видим. Сначала пропадали сами цветы, потом они стали исчезать ящиками. Мы восстанавливаем цветы, восстанавливаем посадочный материал, но мы не всегда оперативно можем восстановить пропавшие конструкции, когда из шариков, из тумб какие-то фрагменты исчезают, когда пропадают подвесные ящики, когда со световых опор какие-то фрагменты уходят. Цветы мы восстановим, хотя они, конечно, тоже небесконечны, — говорит Юлия Беликова.

Те же петуньи, цветы многолетние, в питомнике выращивали с февраля, поэтому заменить украденные сейчас просто нечем.

— Это значит, на следующий год этой композиции уже не будет. Мы сами себе вредим, мы воруем — и красота уходит, — возмущена прораб тепличного хозяйства и питомника МУП «Горзеленстрой» Галина Клыпина.

Сотрудники питомника говорят только о моральном ущербе, о том, как обидно им, что-то, что должно было украшать город, что составляет гордость и славу самого цветущего города Дальнего Востока, бессовестно растаскивают сами хабаровчане.

— Мы хотели бы обратиться к дирекции парков с просьбой организовывать системы наблюдения, — говорит Юлия Беликова. — И к горожанам тоже хотим обратиться: не растаскивайте красоту по дворам, берегите для всех.

Пока же сотрудники питомника вынуждены самостоятельно продумывать систему защиты, поднимая цветы повыше и подальше от воров, прикручивая замки на конструкции. Мера явно не зряшная, так как в следующем году в планах озеленителей расширение: конструкции с цветами украсят улицу Ленина и улицу Серышева.

В этом году в питомнике всего было выращено 700 тысяч цветов, 400 тысяч высадили в цветники, оставшиеся — в открытые конструкции.