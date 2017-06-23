Следователи полиции раскрыли мошенничество на 123 млн рублей
Полиция передала в суд дело 46-летнего предпринимателя, которого заподозрили в хищении 123 млн рублей, сообщили 23 июня в
Полиция передала в суд дело 46-летнего предпринимателя, которого заподозрили в хищении 123 млн рублей, сообщили 23 июня в
В 2014 году 46-летний предприниматель из Красноярска планировал построить в краевом центре офисное здание с магазинами. На эти цели он заключил сделку с инвестиционной компанией, готовой вложить в проектирование и строительство 123 млн рублей. Где именно планировалось строительство, а также что за компания была готова вложить такую крупную сумму в полиции сообщить отказались.
«В дальнейшем мужчина отказался от исполнения взятых на себя по договору обязательств, а деньгами распорядился по своему усмотрению», — пояснили в