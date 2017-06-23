Автомобилист сбил бабушку на дороге без обочины и сбежал

Полицейские ищут очевидцев ДТП в Советском районе Красноярска с участием 84-летней бабушки. Инцидент произошел еще 1 июня в микрорайоне Иннокентьевский — в 4 часа дня на ул. 3-я Краснодарская, в районе дома № 11.

Пожилая женщина шла по дороге, на которой нет обочины. В это момент на нее наехал неустановленный водитель, который двигался задним ходом. Он не оказал помощь травмированной бабушке и скрылся. В силу своего возраста пострадавшая не смогла сообщить марку машины и приметы водителя.

Очевидцев происшествия просят обратиться в дежурную часть полка ДПС по телефону 127, либо непосредственно к инспектору розыска — 8−923−312−01−39.