В Иркутске полицейские спасли из горящего дома семью
В Иркутске полицейские спасли семью из горящей квартиры.
В Иркутске полицейские спасли семью из горящей квартиры.
В Иркутске полицейские спасли семью из горящей квартиры. Как 23 июня 2017 года сообщила
Полицейские увидели, что одна из квартир полностью охвачена огнем, и пламя уже переходит на вторую часть жилища. Соседи сообщили, что в объятой огнём части дома никого нет, но в смежной квартире проживает семья. Не дожидаясь приезда спасателей, сотрудники полиции сами вошли в задымленное помещение, где обнаружили спящими пожилую пару и молодую девушку. Правоохранители разбудили не подозревающих об опасности людей, затем на руках вынесли из комнаты мужчину, который самостоятельно не мог передвигаться, и вывели женщин. Спустя считанные минуты огонь перекинулся на квартиру.
Благодаря смелым и решительным действиям Николая Павлова и Тимура Давлатова, проявленным в экстремальной ситуации, в настоящее время жизни и здоровью спасенных иркутян ничего не угрожает. Руководством ГУ МВД России по Иркутской области решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.