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07:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске полицейские спасли из горящего дома семью

В Иркутске полицейские спасли семью из горящей квартиры.

В Иркутске полицейские спасли семью из горящей квартиры. Как 23 июня 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, ночью сержант полиции Николай Павлов и лейтенант полиции Тимур Давлатов на служебном автомобиле патрулировали улицы, когда заметили возгорание частного двухквартирного дома. Они сразу же сообщили о пожаре в дежурную часть и направились к горящему зданию, чтобы оказать помощь жильцам.

Полицейские увидели, что одна из квартир полностью охвачена огнем, и пламя уже переходит на вторую часть жилища. Соседи сообщили, что в объятой огнём части дома никого нет, но в смежной квартире проживает семья. Не дожидаясь приезда спасателей, сотрудники полиции сами вошли в задымленное помещение, где обнаружили спящими пожилую пару и молодую девушку. Правоохранители разбудили не подозревающих об опасности людей, затем на руках вынесли из комнаты мужчину, который самостоятельно не мог передвигаться, и вывели женщин. Спустя считанные минуты огонь перекинулся на квартиру.

Благодаря смелым и решительным действиям Николая Павлова и Тимура Давлатова, проявленным в экстремальной ситуации, в настоящее время жизни и здоровью спасенных иркутян ничего не угрожает. Руководством ГУ МВД России по Иркутской области решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.

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