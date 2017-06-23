Пенсионер в Хабаровске напал на волонтера, участвующую в поисках пропавшего ребенка из ЕАО

Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.

Сегодня, 23 июня, в Хабаровске пенсионер напал на девушку-волонтера, которая участвует в поисках 3-летней Нади П. из с. Соцгородок ЕАО. Пожилому мужчине не понравилось, что она расклеивала ориентировки на стене автобусной остановки. О произошедшем девушка рассказала в волонтерской группе в WhatsApp, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА EAOMedia.

— Сегодня с самого утра я расклеивала в Хабаровске ориентировки на Надю. На одной из автобусных остановок на меня накинулся дед, вырвал их и разорвал. С криками он обвинил меня, что я порчу вид города. Как можно быть таким равнодушным? Мой ребенок, который мне помогал, был в шоке от этого, — написала волонтер Светлана.

Произошедшее с девушкой-волонтером в дальневосточной столице вызвало массу негодования у подписчиков группы поиска в WhatsApp.

— Вот такие люди живут рядом с нами. Мы трижды сталкивались с таким в Хабаровске. Один человек даже номера нашей машины записал и заявил, что обратится в полицию, — рассказала волонтера Марина.

Биробиджанский волонтер Екатерина, участвующая в обсуждении произошедшего, заявила, что в Биробиджане тоже срывают ориентировки.