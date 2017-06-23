Пенсионер в Хабаровске напал на волонтера, участвующую в поисках пропавшего ребенка из ЕАО
Пожилому мужчине не понравилось, что девушка расклеивала ориентировки на стене автобусной остановки.
Пожилому мужчине не понравилось, что девушка расклеивала ориентировки на стене автобусной остановки.
Хабаровск, 23 июня, AmurMedia.
Сегодня, 23 июня, в Хабаровске пенсионер напал на
— Сегодня с самого утра я расклеивала в Хабаровске ориентировки на Надю. На одной из автобусных остановок на меня накинулся дед, вырвал их и разорвал. С криками он обвинил меня, что я порчу вид города. Как можно быть таким равнодушным? Мой ребенок, который мне помогал, был в шоке от этого, — написала волонтер Светлана.
Произошедшее с
— Вот такие люди живут рядом с нами. Мы трижды сталкивались с таким в Хабаровске. Один человек даже номера нашей машины записал и заявил, что обратится в полицию, — рассказала волонтера Марина.
Биробиджанский волонтер Екатерина, участвующая в обсуждении произошедшего, заявила, что в Биробиджане тоже срывают ориентировки.
Напомним, 3-летняя Надя П. пропала вечером 13 июня в селе Соцгородок Смидовичского района Еврейской автономной области. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Поисковые отряды из полицейских, спасателей и волонтеров ведут активные поиски. По одной из версий правоохранительных органов, ребенок мог упасть в колодец с водой. В связи с этим, по распоряжению начальника Главного управления МЧС России по ЕАО для выполнения розыскных мероприятий из Биробиджана в срочном порядке к месту происшествия прибыли водолазы