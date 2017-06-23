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07:45 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровский автолюбитель попал в аварию, когда вез пекинеса в ветклинику

Питомца мужчина лишился.

Источник: Губерния онлайн

В Индустриальном районе неподалеку от судостроительного завода в ДТП попал водитель внедорожника — от дороги мужчину отвлекла умирающая в машине собака, сообщает портал «Губерния».

В «Ленд Крузере» ехали супруги — они искали ветеринарную клинику для 12-летнего пекинеса. Водитель, 65-летний мужчина, сворачивал с Павла Морозова налево, в сторону Краснореченской. В это время в «Ленд Крузер» врезалась встречная «Мазда Атенза».

«Атензой» управлял 27-летний горожанин. Он ехал по главной дороге, то есть имел преимущество. Судя по длине тормозного пути, скорость была большой.

Супруги из внедорожника при ударе не пострадали, а водитель легковой машины из-за сработавшей подушки безопасности получил ушибы, были подозрения на перелом ребра. В больницу горожанин не поехал.

«Атензу», по мнению хозяина, теперь придется распродать по запчастям. «Ленд Крузер» можно отремонтировать, но любимца семья лишилась: собаку пришлось усыпить из сострадания.

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