Автомобиль врезался в ресторан и загорелся в Караганде
В ночь с 22 на 23 июня в Караганде автомобиль марки Merсedes Benz врезался в здание и загорелся, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ночь с 22 на 23 июня в Караганде автомобиль марки Merсedes Benz врезался в здание и загорелся, передает корреспондент Tengrinews.kz.
ДТП произошло на бульваре Мира. Иномарка влетела в здание, где располагается ресторан Libe Brew. Владелец автомобиля получил легкие ссадины и ушибы. По информации
«Сообщение о возгорании поступило 23 июня в 01.50. В 01.59 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров», — сообщила специалист
Причины ДТП сейчас выясняются. По предварительным данным, иномарку, которая ехала на приличной скорости, «подрезали» на дороге.