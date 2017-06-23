В Дубровно горел магазин

Сообщение о том, что в магазине сработала пожарная сигнализация, поступило спасателям 22 июня в 23.25. Оказалось, что загорелся торговый объект (магазин «Евроопт») по улице Кондратьева. В результате пожара в складском помещении 4 на 8 м повреждены торговое оборудование, отделка стен, потолка, товар. Причина пожара устанавливается.