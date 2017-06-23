Байкер впал в кому после массового ДТП в Алматы

ДТП произошло по проспекту Достык в южном направлении, не доезжая санатория «Казахстан». Со слов очевидцев, в южном направлении двигались автомашины Toyota Camry 30, Toyota Corolla, Porsche Cayenne и мотоциклист. Не доезжая санатория, Camry стала на разворот и с ней сравнялась Toyota Corolla. Между ними проехали две машины, а Porsche, не рассчитав габариты машины, на полном хожу влетел в Toyota Camry.

Тридцатка на полном ходу разворачивает на полосу встречного движения, где в этот момент двигается Mitsubishi Space Runner, в который она врезается. В этот момент на полном ходу в Porsche врезается мотоциклист.

Мотоцикл перевернулся и перелетел через машину, а байкера госпитализировали в состоянии комы.