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07:45 (мск), источник: Sputniknews.kz

Байкер впал в кому после массового ДТП в Алматы

Мотоциклист госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после аварии на проспекте Достык.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 23 июн — Sputnik. Массовая дорожная авария произошла в Алматы, сильно пострадал мотоциклист, сообщили Sputnik Казахстан очевидцы происшествия.

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ДТП произошло по проспекту Достык в южном направлении, не доезжая санатория «Казахстан». Со слов очевидцев, в южном направлении двигались автомашины Toyota Camry 30, Toyota Corolla, Porsche Cayenne и мотоциклист. Не доезжая санатория, Camry стала на разворот и с ней сравнялась Toyota Corolla. Между ними проехали две машины, а Porsche, не рассчитав габариты машины, на полном хожу влетел в Toyota Camry.

Тридцатка на полном ходу разворачивает на полосу встречного движения, где в этот момент двигается Mitsubishi Space Runner, в который она врезается. В этот момент на полном ходу в Porsche врезается мотоциклист.

Мотоцикл перевернулся и перелетел через машину, а байкера госпитализировали в состоянии комы.

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