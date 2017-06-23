В Волгограде нетрезвый водитель Kia взял на таран «Газель»

Как стало известно ВДТВ со слов очевидцев, водитель иномарки, следуя по направлению к Ростову, не справился с управлением и совершил столкновение с попутным фургоном.

От удара, сообщают свидетели ДТП, легковушка перевернулась на крышу. По счастливой случайности водитель Kia не пострадал. Напротив, находившийся в состоянии изрядного алкогольного опьянения мужчина пытался бежать с места происшествия, однако был остановлен очевидцами.