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11:01 (мск), источник: Губерния онлайн

Рабочий сорвался с высоты третьего этажа на стройке в Хабаровске

Мужчина доставлен в больницу в бессознательном состоянии.

Источник: Губерния онлайн

В четверг на стройплощадке клуба многоцелевого назначения в переулке Молдавском пострадал 30-летний приезжий из Таджикистана. Мужчина, который работал на объекте монтажником, сорвался с высоты третьего этажа, взбираясь по металлическому каркасу будущего здания, сообщает портал «Губерния».

ЧП случилось, когда рабочий передавал что-то своему коллеге, который находился выше. Страховочного пояса на монтажнике не было.

Прикрепив к грузовой тележке жесткие носилки, рабочие помогли доставить пострадавшего к машине скорой помощи. Когда мужчину привезли в больницу, он был без сознания.

Напомним, что с начала июня это уже как минимум второе подобное происшествие — на прошлой неделе в больнице оказались трое иностранных рабочих, которые получили травмы на стройке в районе Амурского бульвара.

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