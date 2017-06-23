На трассе «Пермь-Екатеринбург» столкнулись три автомобиля
22 июня вечером на 23-ем километре дороги произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Пострадал водитель легковой иномарки.
22 июня вечером на 23-ем километре дороги произошло ДТП с участием двух грузовиков и одного легкового автомобиля. Пострадал водитель легковой иномарки.
В 21:20 по трассе двигался автомобиль
39-летний водитель легкового автомобиля получил травмы головы и был госпитализирован.
По факту случившегося идет проверка.