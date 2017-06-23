На трассе «Пермь-Екатеринбург» столкнулись три автомобиля

В 21:20 по трассе двигался автомобиль Mercedes-Benz с полуприцером. Его водитель — 43-летний мужчина — на 23-ем километре не соблюдал дистанцию и допустил наезд на стоящий Renault-Logan. От удара иномарку отбросило на стоящую фуру Scania-R380.



39-летний водитель легкового автомобиля получил травмы головы и был госпитализирован.



По факту случившегося идет проверка.





