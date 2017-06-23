В Перми сгорел двухэтажный многоквартирный дом
Причины происшествия устанавливаются.
Причины происшествия устанавливаются.
В Перми 22 июня случился пожар на улице Шпальной, 2.
«Вызов поступил в 14.53 на место выехали 12 человек личного состава МЧС. Также в тушении принимали участие двое добровольцев. Горело двухэтажное здание 1953 года постройки. Оно жилое, но расселено», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Возгорание затушили за 25 минут. При происшествии никто не пострадал. Причины выясняются, основная отрабатываемая версия — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.