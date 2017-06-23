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09:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми сгорел двухэтажный многоквартирный дом

Причины происшествия устанавливаются.

В Перми 22 июня случился пожар на улице Шпальной, 2.

«Вызов поступил в 14.53 на место выехали 12 человек личного состава МЧС. Также в тушении принимали участие двое добровольцев. Горело двухэтажное здание 1953 года постройки. Оно жилое, но расселено», — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Возгорание затушили за 25 минут. При происшествии никто не пострадал. Причины выясняются, основная отрабатываемая версия — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

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