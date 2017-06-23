В администрации Соликамского района провели обыски

Оперативная работа была проведена еще 14 июня. Как сообщил источник «Новостей Перми», полиция провела обыски в администрации Соликамского района, были изъяты сейфы, документы у главы района Олега Полякова, его заместителей. У всех сотрудников забрали цифровые USB-носители. Самих сотрудников администрации района не выпускали до 20 вечера.



В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю за запрос редакции по данному поводу сообщили, что было «проведено обследование помещений административного здания», но, сославшись на ст.5 ФЗ № 144 «Об оперативно-розысконой деятельности» другие сведения не предоставили.







