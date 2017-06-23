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09:29 (мск), источник: Новости Перми

В администрации Соликамского района провели обыски

По предварительной информации, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.

Оперативная работа была проведена еще 14 июня. Как сообщил источник «Новостей Перми», полиция провела обыски в администрации Соликамского района, были изъяты сейфы, документы у главы района Олега Полякова, его заместителей. У всех сотрудников забрали цифровые USB-носители. Самих сотрудников администрации района не выпускали до 20 вечера.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю за запрос редакции по данному поводу сообщили, что было «проведено обследование помещений административного здания», но, сославшись на ст.5 ФЗ № 144 «Об оперативно-розысконой деятельности» другие сведения не предоставили.



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В администрации Соликамского района провели обыски
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