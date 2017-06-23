В администрации Соликамского района провели обыски
По предварительной информации, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.
По предварительной информации, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела.
Оперативная работа была проведена еще 14 июня. Как сообщил источник «Новостей Перми», полиция провела обыски в администрации Соликамского района, были изъяты сейфы, документы у главы района Олега Полякова, его заместителей. У всех сотрудников забрали цифровые
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