В Башкирии водитель грузовика сбил двух маленьких девочек, одна погибла
В Башкирии ужесточили наказание водителю, сбившему двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает
В Башкирии ужесточили наказание водителю, сбившему двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает
Известно, что в сентябре прошлого года 31-летний житель Белебея Айрат Аминев ехал на грузовике «КамАЗ» из Давлеканово в родной город. Проезжая село Раевка, мужчина сбил двух сестер в возрасте 10 и 16 лет, которые возвращались из школы домой.
В результате ДТП маленькая девочка погибла на месте, а ее старшая сестра была доставлена в больницу с травмами средней тяжести.
Изначально суд приговорил мужчину к трем годам условного лишения свободы, однако государственный обвинитель посчитал приговор слишком мягким и обжаловал его. Верховный суд согласился с доводами прокурора и ужесточил наказание, приговорив безответственного водителя к двум годам лишения свободы в