В Башкирии водитель грузовика сбил двух маленьких девочек, одна погибла

Известно, что в сентябре прошлого года 31-летний житель Белебея Айрат Аминев ехал на грузовике «КамАЗ» из Давлеканово в родной город. Проезжая село Раевка, мужчина сбил двух сестер в возрасте 10 и 16 лет, которые возвращались из школы домой.

В результате ДТП маленькая девочка погибла на месте, а ее старшая сестра была доставлена в больницу с травмами средней тяжести.