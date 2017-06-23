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09:24 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии водитель грузовика сбил двух маленьких девочек, одна погибла

В Башкирии ужесточили наказание водителю, сбившему двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ.

Известно, что в сентябре прошлого года 31-летний житель Белебея Айрат Аминев ехал на грузовике «КамАЗ» из Давлеканово в родной город. Проезжая село Раевка, мужчина сбил двух сестер в возрасте 10 и 16 лет, которые возвращались из школы домой.

В результате ДТП маленькая девочка погибла на месте, а ее старшая сестра была доставлена в больницу с травмами средней тяжести.

Изначально суд приговорил мужчину к трем годам условного лишения свободы, однако государственный обвинитель посчитал приговор слишком мягким и обжаловал его. Верховный суд согласился с доводами прокурора и ужесточил наказание, приговорив безответственного водителя к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на два года.

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