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11:00 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже иномарка сбила двух пешеходов: девушка погибла

Авария произошла на улице Грамши.

Водитель автомобиля Kia Opirus сбил двух пешеходов у дома № 20 по улице Грамши в 22:10 четверга, 22 июня. Девушка скончалась на месте ДТП до приезда «скорой», сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, 19-летний водитель Kia Opirus ехал в сторону Чапаева. Молодые люди — 20-летняя жительница Россошанского района и 19-летний воронежец — переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка скончалась на месте аварии, парня госпитализировали в реанимацию БСМП.

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. Полицейские выясняют обстоятельства аварии.

Автоинспекторы напоминают автомобилистам о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, а пешеходам рекомендуют вступать на зебру только убедившись, что их пропускают.

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